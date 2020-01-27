РИАМО – 27 янв. Государственная дума РФ намерена рассмотреть возможность введения штрафов за скрутку пробега на подержанных автомобилях, пишет в понедельник газета «Известия».

У некоторых марок машин доля подержанных экземпляров со скрученным пробегом составляет 35–50%.

«Чаще всего скрученный пробег наблюдается у Peugeot — до 45% подержанных машин, Chrysler — до 40% и модели Toyota Venza — до 35%. У Lada, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Renault и Ford откорректирован пробег у каждого пятого автомобиля», — рассказал директор департамента продаж автомобилей с пробегом «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.

Решение проблемы намерены обсудить на площадке комитета по транспорту и строительству Госдумы, инициатором выступил глава РОАД Олег Мосеев. В объединении считают, что необходимо наказывать физических лиц, устроивших бизнес на скрутке пробега, штрафом в 300 тысяч рублей, юридических лиц — в 1 миллион рублей. Некоторые поддерживают введение ответственности вплоть до уголовной.

Также предлагается создать открытую базу данных по пробегу автомобилей, аналогичную тем, что уже существуют в Европе и США.