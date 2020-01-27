РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. За минувшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили пять возгораний, четыре из них произошли в Люберцах, сообщил на еженедельном совещании в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«С 20 по 26 января сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили пять пожаров. Четыре из них произошли в Люберцах. Все без пострадавших», – сказал Катаев.

Он добавил, что 21 января в 14:42 в одном из СНТ в деревне Мотяково в деревянном частном доме обгорели межэтажные перекрытия и межкомнатная перегородка на площади шесть квадратных метров, 22 января в 22:14 на улице Воинов-Интернационалистов у дома №6 сгорел автомобиль.

23 января в квартире дома №6 на улице Фабричная в поселке Октябрьский загорелась кухня, сигнал поступил в 17:06. 26 января в доме №13 на улице КСЗ в поселке Красково обгорели личные вещи и мебель в пристройке к дому.