РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 янв. Полицейские Подольска задержали местную жительницу по подозрению в краже мобильного телефона за 15 тысяч рублей из квартиры жилого дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что неизвестная в квартире одного из домов на улице Рощинской микрорайона Климовск совершила кражу мобильного телефона стоимостью 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления была задержана 33-летняя подольчанка. В отношении подозреваемой Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.