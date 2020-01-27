РИАМО – 27 янв. Стал известен желаемый уровень зарплаты россиян, например, жители Москвы идеальной зарплатой считают в среднем 104 тысячи рублей в месяц, сообщает RT.

По данным аналитиков сайта Работа.ru, в среднем россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.

«На зарплату от 100 до 200 тысяч рублей рассчитывают 26% опрошенных. Заработок менее 30 тысяч рублей в месяц устроил бы 4% респондентов», — говорится в сообщении.

Желаемый уровень зарплаты отличается в разных регионах. Жители Москвы хотели бы получать 104 тысячи рублей, а жители Нижнего Новгорода идеальной зарплатой назвали 70 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге это 102 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону – 87 тысяч рублей.

Мужчины называли более высокий уровень зарплат, чем женщины – в среднем 103 тысячи рублей против 80 тысяч.

В опросе участвовали 6,7 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.