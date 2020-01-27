РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 янв. Председатель общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Алексей Семко положительно оценил деятельность членов совета в истекшем периоде за 2016-2019 годы, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

«За прошедший период общественники активно принимали участие в мероприятиях, направленных на повышение положительного имиджа сотрудников полиции, уровня доверия населения к ним, проверки качества оказания государственных услуг гражданам», – говорится в сообщении.

Особое внимание в рамках общественного контроля за деятельностью полиции представителями совета было уделено соблюдению прав граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания.

Семко отметил, что совет продолжит работу по оказанию помощи в решении поставленных задач по формированию позитивного общественного мнения и повышения эффективности работы полиции.