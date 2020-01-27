РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В полицию подмосковных Люберец на минувшей неделе поступило свыше 1,8 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» за минувшую неделю поступило свыше 1,8 тысячи обращений от жителей Люберец. По ним возбудили 27 уголовных дел, 25 раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 156 ДТП с шестью пострадавшими.