РИАМО - 27 янв. Управление ФАС России по Подмосковью приняло решение оштрафовать ПАО «Банк Уралсиб» на 900 тысяч рублей за распространение СМС-рекламы кредита без предварительного согласия абонента, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Ранее управлением в отношении ПАО «Банк Уралсиб» были возбуждены дела о нарушении федерального закона «О рекламе», - говорится в сообщении.

Компания распространяла СМС-рекламу кредита без предварительного согласия абонента, без указания полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги, не уточняя всех существенных условий, влияющих на фактическую стоимость кредита.

Московское областное УФАС России признало банк виновным в нарушении закона о рекламе, что является административным правонарушением. Компанию оштрафовали на 900 тысяч рублей.