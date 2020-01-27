РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 янв. Некоммерческие организации, привлекающие пожилых горожан к активному образу жизни, до 28 января могут подать заявки на получение субсидии, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Красногорск объявляет о начале приема заявлений на участие в конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям в 2020 году», – говорится в сообщении.

Субсидия предоставляется для организации услуг и поддержки деятельности некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на пропаганду активного долголетия и привлечение граждан пожилого возраста к активному здоровому образу жизни.

Принимать заявки начали в понедельник, продлится прием до 28 января.

«Объем бюджетных ассигнований: 13 миллионов 464 тысячи рублей», – добавляется в материале.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте администрации Красногорска.