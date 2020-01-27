РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании вручил сертификаты на получение субсидии на приобретение жилья шести молодым семьям округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«С 2009 года в Люберцах оказывают господдержку молодым семьям. Сегодня сертификаты на субсидию для приобретения жилья получили шесть молодых семей округа», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по правилам госпрограммы один из родителей должен быть моложе 35 лет. Также семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий - на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров.

Ружицкий отметил, что с 2009 года субсидии на жилье получили 45 семей на сумму 47,8 миллиона рублей.