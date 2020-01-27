РИАМО - 27 янв. Арбитражный суд Московской области признал законным постановление Московского областного УФАС России привлечь к ответственности администрацию городского округа Лосино-Петровский, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

Администрацию привлекли к ответственности за то, что она не предоставила информацию по запросу антимонопольного органа.

«Ранее управлением в администрацию, в соответствии с требованиями закона о защите конкуренции, для полного и всестороннего рассмотрения обращения прокуратуры Московской области, направлен запрос информации, содержащий мотивированное требование о предоставлении в управлении сведений и документов», — говорится в сообщении.

Администрация не прислала сведения в течение 10 дней после запроса. Управление постановило оштрафовать ее на 50 тысяч рублей. Администрация не согласилась с решением и обратилась в суд. В итоге Арбитражный суд Москвы признал законность постановления Московского областного УФАС.