РИАМО - 27 янв. Молодожены смогут зарегистрировать брак в отреставрированной усадьбе Васильчиковых, где в декабре 2019 года открыли Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новые площадки для регистрации брака пользуются популярностью у жителей города.

«В мае 2019 года мы запустили проект по регистрации брака на новых площадках в популярных местах города. Мы видим, что идея понравилась жителям — в прошлом году на этих площадках поженились более 6,5 тысяч пар», - сказала Ракова.

Так, уже 31 сценой для бракосочетаний стала обновленная усадьба Васильчиковых, которую в XIX веке посещали знаменитые писатели и художники, такие как Николай Гоголь, Федор Тютчев и Иван Айвазовский. В 1995 году усадьба признана объектом культурного наследия.

Церемонии бракосочетания в Музее военной формы начнутся с 22 февраля. Заявления принимаются в Тушинском отделе ЗАГС. Подробный список всех необычных площадок и залов для свадеб доступен на сайте. Среди них: башня «Федерация», «Москвариум», стадион «Лужники» и другие.