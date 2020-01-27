РИАМО - 27 янв. Во время патрулирования сотрудники ДПС спасли из загоревшегося жилого дома в деревне Чепелево городского округа Чехов двух пенсионерок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Заметив дым, инспекторы дорожно-патрульной службы капитан Виктор Виноградов и лейтенант Дмитрий Петрухин направились к месту происшествия и сообщили о произошедшем в экстренные службы.

«Полицейские увидели в окне первого этажа пожилых женщин, которые просили о помощи. Оперативно оценив обстановку, Виктор Виноградов вошел в задымленное помещение и вывел на улицу двух пенсионерок 88 и 66 лет. После чего Дмитрий Петрухин помог им дойти до патрульного автомобиля, в котором они находились до приезда родственников», - отмечается в материале.

Жильцы загоревшегося дома не пострадали. Полицейские обеспечили беспрепятственный проезд к очагу возгорания пожарному транспорту.