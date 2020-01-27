РИАМО - 27 янв. В понедельник стартовал прием заявок от артистов на участие в проекте «Музыка в метро», сообщить о своем желании присоединиться к проекту можно до 22 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Те, кто пройдут конкурсный отбор, смогут выступить на специальных площадках, расположенных на разных станциях и переходах столичной подземки. Участникам необходимо заполнить анкету, рассказать о своем творчестве и выступить перед жюри. Подробная информация доступна на сайте.

«Проект «Музыка в метро» с каждым сезоном становится все популярнее у артистов. Они не просто получают возможность заявить о своем творчестве, но и завоевывают сердца москвичей. Если в первом сезоне проекта в 2016 году мы получили порядка 500 заявок, то в 2019 году — уже 1,5 тысячи», - рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

В новом сезоне проекта выбирать лучших исполнителей смогут пассажиры метро. На сегодняшний день на территории метрополитена действует 33 площадки, где можно послушать музыку.