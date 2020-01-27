РИАМО – 27 янв. Правоохранители нашли мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, с ней ведется работа, сообщает «Интерфакс».

Ранее прилетевший из Хабаровска в Москву мужчина оставил своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной для такого поступка стало тяжелое финансовое положение. Также мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта. Проверку по факту произошедшего ведут СК и транспортная прокуратура.

«Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Мальчики находятся в больнице, после оформления документов их привезут в Хабаровск.

Стали известны причины, побудившие отца оставить детей в аэропорту Шереметьево>>