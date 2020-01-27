РИАМО - 27 янв. Фотоальбомы, карты и графические рисунки о событиях Великой Отечественной войны стали частью акции «Москва — с заботой об истории» в столичных центрах госуслуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра города.

Акцию начали проводить весной прошлого года, москвичи уже успели передать свыше 6 тысяч памятных вещей.

«Горожане приносили в центры госуслуг не только фотографии и письма, но и памятные военные альбомы и топографические карты Генштаба Красной армии. Некоторым из них уже присвоили статус особо ценных документов Архивного фонда Москвы», - отмечается в материале.

Так, одна из участниц акции Юлия Багулей передала сохранившийся альбом фоторепродукций графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года.

«Еще один уникальный экспонат — карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. Это тактические карты района Курской дуги, Харькова и Никополя, на которых отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки», - говорится в сообщении.

В материале также добавили, что в центрах «Мои документы» продолжается выставка «Искусство, любовь и война», где представлены работы, вдохновленные на создание событиями военного времени. Увидеть их можно каждый день с 08:00 до 20:00.