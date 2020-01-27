РИАМО - 27 янв. С 7 по 9 февраля ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» станет площадкой второй конференции фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Послушать выступления отечественных и зарубежных экспертов из Великобритании, Австралии и Италии смогут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте. Гости узнают о новейший решениях и возможностях получения образования в области ландшафтного дизайна.

«8 февраля здесь объявят финалистов конкурса «Цветочный джем» 2020 года, их проекты украсят общественные пространства Москвы в теплый сезон», - рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В этот же день специалисты обсудят насущные проблемы экологии и возможности человечества по восстановлению окружающей среды. Финалистов конкурса «Цветочный джем — 2020» назовут в 10:00 утра.

В материале также отмечается, что 9 февраля участникам конференции расскажут о способах возобновления природных ресурсов, а также о том, как современные решения ландшафтного дизайна способны решить проблему шумового загрязнения и снизить эмоциональную нагрузку на жителей мегаполиса.

В 2019 году финалистами конкурса «Цветочный джем» стали 42 проекта из 11 стран, в том числе из России, Европы, Азии и стран СНГ.