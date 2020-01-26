РИАМО - 26 янв. Два мальчика, которых оставили в аэропорту Шереметьево, будут переданы в больницу на обследование, при них нашли записку от отца,в которой поясняются мотивы данного поступка, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска в Москву мужчина оставил своих сыновей 2011 и 2014 года рождения в аэропорту Шереметьево. Он написал записку о причинах данного поступка.

«В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает что временно не может заботится о мальчиках, но готов забрать их позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта», - отметила Мишонова.

Она уточнила, что будет обращаться за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае за содействием в поисках родственников мальчиков.

По словам детского омбудсмена, в настоящее время ведется розыск отца, который бросил детей в аэропорту. В воскресенье мальчиков доставят в больницу для прохождения необходимого в таких случаях обследования.