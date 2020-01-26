РИАМО - 26 янв. Доследственная проверка начата в связи с оставлением маленьких детей в столичном аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Прилетевший из Хабаровска мужчина в воскресенье оставил двух своих сыновей 2011 и 2014 года рождения. Мужчину разыскивает полиция.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Мальчиков доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, затем их передадут в медучреждение.