РИАМО - 26 янв. Игра между хоккейными клубами ЦСКА и «Сибирь» завершилась победой московской команды со счетом 3:0, сообщается на сайте ЦСКА.

«3:0 – уверенная победа над крепким соперником, которая к тому же позволила досрочно выиграть дивизион Тарасова (Континентальной хоккейной лиги – ред.)», - говорится в сообщении.

Шайбы забили Антон Слепышев, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов в первом и третьем периодах.

«В первом периоде удаления нас разбудили. Парни - молодцы, оборонялись, а в конце забили хороший гол. «Сибирь» защищалась хорошо, непросто было взломать оборону. Время второго периода на это ушло. А в третьем появились «дырки», ребята смогли их использовать», - отметил главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин.

Он добавил, что игра с «Сибирью» была тяжелой, но команда уже готовится к следующей.