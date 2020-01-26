РИАМО - 26 янв. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил состояние учебно-материальной базы двух военных объектов в Московской области и отметил их хорошее состояние, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

При проверке производственного процесса мастерской по ремонту полигонного оборудования Западного военного округа в Алабине Евкуров отметил оснащение и хорошо отлаженный производственный процесс на ремонтной базе.

«Грамотно построенный производственно-ремонтный процесс и своевременное обновление оборудования и материальной базы, при хороших специалистах, обеспечивают плановое и качественное восстановление ремонтируемого полигонного оборудования, а это способствует непрерывному процессу боевой подготовки», - сказал Евкуров.

Замминистра обороны России отметил хорошее состояние учебно-материальной базы и аудиторий курсов повышения квалификации ОВА ВС РФ.

В Наро-Фоминске Евкуров проверил состояние материальной базы артиллерийского и зенитно-ракетного полков дивизии воздушно-десантных войск.

По итогам проверки был отмечен хороший уровень оснащения проинспектированных военных объектов, который позволяет непрерывно и качественно проводить с личным составом занятия по боевой подготовке.