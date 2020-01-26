РИАМО - 26 янв. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по поиску мужчины, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оставленные дети - это мальчики 2011 и 2014 года рождения, они доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. В дальнейшем дети будут переданы в медицинское учреждение.