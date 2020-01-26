РИАМО - 26 янв. В воскресенье скончался почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк, ему было 94 года, сообщается на сайте РПЦ.

«Отпевание отца Матфея состоится 29 января», - говорится в сообщении.

Протопресвитер Матфей Стаднюк родился 22 сентября 1925 года в селе Залесцы. Он с 10 лет начал прислуживать в алтаре. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.

Ездил по церковным делам в Америку, Египет, служил настоятелем Николаевского собора в Нью-Йорке. В 1978 году назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове с возведением в сан протопресвитера. До 2000 года нес послушание секретаря патриарха Алексия II.

В 2013 году был назначен почетным настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове.