РИАМО - 26 янв. Пользователи соцсетей вспоминают протоиерея Всеволода Чаплина, его называют неоднозначным, странным и смелым человеком, а также принципиальным христианином.

Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни возле храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, в котором был настоятелем.

«Умер отец Всеволод Чаплин, и это по-настоящему горестная новость для всего русского православия. <…> Отец Всеволод - блестящий интеллектуал, был пост-модернистом от религии, яркий и жесткий сторонник условного тезиса «добро должно быть с кулаками». Его неудобные и порывистые высказывания казались непосвященным, да и в среде самой церкви, слишком резкими и громкими», - написал malosolov в Instagram.

Kirill Poltevsky в Twitter отметил, что многие назовут Чаплина «мракобесом и странным крикуном», но все равно он скорбит о смерти протоиерея.

«Можно по-разному к нему относиться (именно так и относятся), но это был очень смелый человек. В очень сложный период 10-15-х годов это был один из самых медийных священников в России. Количество его цитат - на солидный сборник. Ушел тихо - на лавочке у своего храма», - написал bendichenko в Instagram.

Есть и те, кто радуется скоропостижной смерти Чаплина, оставляя на его странице в Facebook нелицеприятные комментарии. Их осаживают и отмечают, что стыд и совесть иметь нужно.

Аlena_byshenko68 назвала новость о смерти протоиерея шоком. А Андрей Леднев добавил, что «для православного священника умереть в воскресный день после того, как отслужил литургию, это светлый знак».

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Он окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Возведен в сан протоиерея в 1999 году. В 2009-2015 годах был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. В феврале 2016 года был назначен настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.