РИАМО - 26 янв. На подмосковном полигоне «Головеньки» военнослужащие подразделений разведки Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали прохождение специализированной полосы препятствий «Тропа разведчика», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Военнослужащие отработали преодоление «Тропы разведчика» как в составе групп по 10 человек, так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую развитость военнослужащих, но и морально психологическое состояние, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Военнослужащие преодолели свыше 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки. А затем разведчики совершили марш-бросок на 5 километров.

В тренировке приняло участие более 100 военнослужащих Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.