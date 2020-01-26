РИАМО - 26 янв. Мокрый снег, переходящий в морось, и сильный порывистый ветер ожидаются в ближайшее время на всей территории Подмосковья и Москвы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Снег уже начался в северной половине региона и постепенно распространится по всей территории Москвы и области. В течение ночи температура воздуха будет расти и достигнет 0 – плюс 2 градусов, а снег постепенно перейдет в мокрый снег, местами в морось», - говорится в сообщении.

Западный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду. В течение ночи на понедельник в Москве может выпасть 2-5 миллиметров осадков, но большая часть из них сразу растает.

Около полудня 27 января в Московский регион придет холодный фронтальный раздел. Температура опустится ниже нуля, ожидается гололедица и снег.

До утра 28 января в мегаполисе выпадет еще 5-7 миллиметров осадков, в городе похолодает до минус 2 – минус 4 градусов. Высота снежного покрова может вырасти до 6-10 сантиметров (сейчас она составляет 3 сантиметра).

Водителей предупредили, что осадки будут сильно ухудшать видимость на дорогах, а дорожное покрытие ночью станет мокрым, а днем местами на нем образуется гололедица.