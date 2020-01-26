РИАМО - 26 янв. Русская православная церковь опубликовала на своем сайте сообщение о скоропостижной смерти протоиерея Всеволода Чаплина.

Ранее прихожанин столичного храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько сообщил, что Чаплин скончался около 16:30 в воскресенье возле храма.

«26 января 2020 года на 52-м году жизни скоропостижно скончался настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот города Москвы протоиерей Всеволод Чаплин», - говорится в сообщении.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Возведен в сан протоиерея в 1999 году. С 2009 по 2015 годы Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.

В 2009-2016 годах Чаплин служил в Москве настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех горах. В феврале 2016 года был назначен настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

Отец Всеволод входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, активно выступал на радио и телевидении.