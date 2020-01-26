РИАМО - 26 янв. Mash опубликовал видео с места смерти протоиерея Всеволода Чаплина в Москве.
Священнослужитель скончался возле храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.
На кадрах видно тело Чаплина, лежащее на земле рядом с лавочкой. Трое мужчин накрывают покойного куском ткани.
Ранее прихожанин храма Александр Петрунько сообщил, что Чаплин скончался около 16:30 в воскресенье. Священник сидел на лавочке у своего храма, где ему вдруг стало плохо, затем Чаплин упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года. С 2009 по 2015 годы был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. С 2016 года назначен настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.
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