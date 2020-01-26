РИАМО - 26 янв. В парке «Патриот» в Одинцовском городском округе прошла акция по решению заданий всероссийского исторического кроссворда, посвященного 75-летию Великой Победы, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Организаторы конкурса отметили, что кроссворд стал лишь одним из заданий, а большая часть из них касалась не столько великих событий и героев, сколько обыденной жизни в ту эпоху.

«На площадке парка «Патриот» собралось более 100 человек для выполнения заданий всероссийского исторического кроссворда. Среди них не только взрослые, но и военнослужащие, студенты и школьники», - говорится в сообщении.

2020 год был объявлен Годом памяти и славы, всероссийский исторический кроссворд стал одним из ряда акций и проектов, которые пройдут в его рамках. В парке «Патриот» в рамках 75-летия Великой Победы пройдет комплекс мероприятий, обновление экспозиций, а также открытие главного храма Вооруженных сил РФ.