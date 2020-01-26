РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Освещение в одном из дворов на улице Парковой Подольска планируют восстановить к 24 февраля по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения на Парковой улице. Он отметил, что во дворе дома №37, у хоккейной коробки, перегорел уличный фонарь. И добавил, что просит восстановить освещение.

«Рассмотрев обращение по вопросу восстановления освещения на улице Парковая сообщаем, что факты подтвердились. Работы будут проведены в срок до 24 февраля 2020 года», - сказал замглавы администрации городского округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным между комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и подрядной организацией ООО «ТС-Стройсервис», комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту в адрес комитета по ЖКХ администрации округа было направлено письмо с просьбой обязать вышеуказанную организацию провести работы в рамках гарантийных обязательств.