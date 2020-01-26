РИАМО - 26 янв. Свыше 50 тысяч человек посетили праздничные мероприятия в честь Дня студента, которые прошли в Москве 25 января более чем на 80 площадках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это один из самых важных для Москвы праздников. И стартовал он в по-настоящему культовом для каждого студента месте — на Воробьевых горах, напротив МГУ, которому исполнилось 265 лет», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Участники массового флешмоба на Университетской площади при помощи табличек составили изображение в виде зачетной книжки. Его размер составил 12,5 на 40 метров, а площадь — 500 квадратных метров.

Праздник продолжился в парке Горького, где на катке «Восход» прошла масштабная дискотека на коньках «Зачетная Москва». Также весь день на катке проходили конкурсы и мастер-классы. Вечером в парке работала студия Late Night Show, зрители смогли услышать и увидеть самых успешных и талантливых студентов.

На ВДНХ праздничной площадкой стал главный каток, на котором состоялся танцевальный флешмоб. Ближе к вечеру на сцену катка вышли группа «Дискотека авария» и кавер-группа Crazy Beats. В доме культуры прошли встречи и дискуссии с профессионалами в разных сферах.

День студента также отпраздновали в 16 парках столицы и на 12 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Кроме того, студентам делали скидку в кинотеатрах «Москино». Праздничные мероприятия проходили и в Городском центре профессионального и карьерного развития.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента РФ он стал официальным.