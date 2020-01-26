РИАМО - 26 янв. Экс-спикер Русской православной церкви, настоятель столичного храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», - сказал прихожанин храма Александр Петрунько.

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин уточнил, что Чаплин умер, отслужив Божественную литургию.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года. Он окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. С 2009 по 2015 годы был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.