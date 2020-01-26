РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Подольские певцы оперной студии Dolce Voce стали призерами Международного конкурса академического вокала, сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем оперную студию Dolce Voce Дворца культуры «Октябрь» Подольска с успешным участием в V Международном конкурсе академического вокала имени Варламова. 25 января участники студии соревновались с достойными конкурентами, продемонстрировали свою вокальную технику и артистизм», - говорится в сообщении.

Решением компетентного жюри было вынесено решение о присуждении следующих наград: Фахриддин Фазлиев - лауреат второй премии, Альбина Буянина - дипломант третей степени, Ирина Ткаченко - дипломант третей степени.

Руководителем студии является Дарья Вуйчик. Призеров поздравили с заслуженными наградами и пожелали творческих успехов.