РИАМО - 26 янв. Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков Наама Иссахар, которая является гражданкой США и Израиля, подала ходатайство о помиловании и скорейшем освобождении на имя президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Иссахар задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она делала пересадку на маршруте Дели - Тель-Авив. У нее в багаже обнаружили порядка 10 граммов гашиша, девушке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и осудили на 7,5 лет колонии. Иссахар призналась, что хранила наркотик для себя. Все обвинения в контрабанде вещества она категорически отрицала.

«Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении», - говорится в заявлении адвокатов Иссахар.

Нужное прошение на данный момент подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором находится девушка.