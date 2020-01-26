РИАМО - 26 янв. В Воскресенске прошел мастер-класс по катанию на коньках для участников подмосковной программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» покататься на воскресенском льду приехали представители из шести городов: Озеры, Кашира, Серебряные Пруды, Чехов, Электросталь и Серпухов. Самому возрастному участнику – 83 года. Подобное мероприятие проводится уже в третий раз, за это время его посетили более 200 человек», - говорится в сообщении.

Участница программы «Активное долголетие» из Каширы, мастер спорта по конькам Валентина Горностаева отметила, что программа «Активное долголетие» помогает человеку найти себя после выхода на пенсию, так как многие просто не знают, чем заняться после завершения трудовой деятельности.

«Я 16 лет играл за «Химик», поэтому захотелось сегодня вернуться на лед. Движение – это жизнь. Молодцы, что проводят такие мероприятия, и люди интересуются этим, особенно старшее поколение. Ведь для многих в этом возрасте уже утрачено чувство искренней радости. А такие проекты как раз поддерживают и вдохновляют нас на жизнь», - добавил ветеран ХК «Химик», участник программы Борис Веригин.

Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников уточнил, что сейчас в муниципалитете в клуб «Активного долголетия» уже записано 800 человек. Самые популярными среди старшего поколения являются плавание, хоккей и коньки, пешие прогулки, туристические поездки.

«Самое интересное, что нас отличает от других округов Московской области, это то, что наши активные долгожители занимаются приемами самообороны, в том числе и айкидо, такого еще нет нигде», - подчеркнул Болотников.