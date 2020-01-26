РИАМО - 26 янв. Свыше 12,5 тысяч вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов в столице проходят ежедневную уборку и дезинфекцию, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Каждый день перед выездом на линию столичные автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы проходят мойку кузова и обязательную влажную уборку салона. Станции, вестибюли и вагоны метро также тщательно убираются. Кроме того, все составы московской подземки проходят кварцевание», - говорится в сообщении.

Во всех автобусах, электробусах, трамваях и троллейбусах еженедельно проводят углубленное санитарное обслуживание. Все поверхности салона обрабатывают очищающими составами, обивку сидений чистят моющими пылесосами.

Всего в столице пассажиров перевозят свыше 6,5 тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев.

Круглосуточно работники метро проводят уборку и дезинфекцию станций и подуличных переходов подземки. Технологические процессы ежедневной влажной уборки совмещены с профилактической дезинфекцией эскалаторов, пассажирской зоны станций, вагонов, подуличных переходов.

«Используются дезинфицирующие средства, безопасные для здоровья человека и имеющие широкий спектр антимикробного воздействия. Особое внимание уделяется обработке перил лифтовых кабин, поручней на эскалаторах и в салонах вагонов электропоездов», - уточняется в материале.

Каждый день вагоны метро моют и убирают. Особое внимание при проведении уборки в поездах подземки уделяется поручням, сиденьям и стеклам.

Для обеззараживания воздуха в поездах метро используют систему, встроенную в климатические установки вагонов, или УФ-лампы. Встроенная система обеззараживания воздуха есть в составах «Москва» и «Ока», которые составляют около трети от общего количества вагонов подземки.