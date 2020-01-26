РИАМО - 26 янв. Возгорание произошло в квартире на улице Калинина в Балашихе, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«26 января в 14:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Калинина, дом 8», - говорится в сообщении.

В 15:54 пожарные ликвидировали последствия возгорания. В результате происшествия пострадал один человек.

К тушению пожара в квартире были привлечены 23 человека и шесть единиц техники.