РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Водителя маршрутки в Подольске привлекли к дисциплинарной ответственности за перевозку большого количества пассажиров в салоне после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на водителя маршрутки №1231К (микрорайон Кузнечики - метро «Аннино»). Он отметил, что водитель перевозил большое количество пассажиров, сверх нормы. И добавил, что это нарушение правил дорожного движения.

«Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрено обращение по вопросу качества транспортного обслуживания на смежном межрегиональном маршруте № 1231к. Перевозки по маршруту осуществляются ООО «Ранд-Транс» по нерегулируемым тарифам. В ходе проведения проверки водитель, выполнявший данный рейс, был привлечен к дисциплинарной ответственности», - говорится в ответе министерства.

Перевозчику также было дано указание усилить контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров.

Также перевозчик ООО «Ранд-Транс» принес извинения пассажирам за доставленные неудобства.