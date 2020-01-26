РИАМО - 26 янв. На предстоящей неделе столичные поликлиники приглашают горожан на новые лекции, консультации врачей и день открытых дверей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В школе для молодых родителей в филиале №3 детской городской поликлиники №58 27 января пройдет занятие, посвященное правилам ухода за грудным ребенком. Врач-педиатр расскажет об особенностях ухода за новорожденным с учетом анатомо-физиологического состояния, а также даст рекомендации и ответит на вопросы гостей», - говорится в сообщении.

Лекция «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» состоится 27 января в филиале №1 городской поликлиники №67. Посетители смогут узнать о факторах риска таких заболеваний и опасности высокого артериального давления.

В городской поликлинике №201 в Зеленограде 28 января пройдет занятие в школе пациента. Лекция будет посвящена профилактике заболеваний костно-мышечной системы и суставов.

Лекция о первых признаках атеросклероза, мерах предупреждения и существующих способах лечения этого заболевания состоится 28 января в филиале городской клинической больницы №13 на улице Трофимова.

29 января в филиале №2 городской поликлиники №6 проведут лекцию «Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения». Специалисты расскажут о показаниях и противопоказаниях такого вида лечения, а также о правилах медицинской реабилитации после травм и заболеваний.

Лекция «Профилактика заболеваний и отклонений в развитии детей» запланирована на 29 января в филиале №2 детской городской поликлиники №150. Лекция о профилактике травматизма у детей состоится 30 января в филиале №1 детской городской поликлиники №10.

Также 30 января в детской городской поликлинике №58 расскажут о том, как правильно организовать режим дня ребенка с учетом необходимой физической активности, а также ответят на вопросы гостей.

Встреча с врачом-офтальмологом назначена на 31 января в филиале №4 городской поликлиники №134. Специалист расскажет о факторах риска заболевания глаукомой, связанных с возрастом, а также даст советы, как сохранить здоровое зрение.

Лекция, посвященная подготовке к беременности, пройдет 31 января в филиале №2 детской городской поликлиники №99. День открытых дверей для пожилых людей состоится 1 февраля в городской поликлинике №45.