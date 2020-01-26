РИАМО - 26 янв. Авиакомпания «Аэрофлот» откроет линию для сбора предложений по совершенствованию правил перевозки животных, чтобы исключить случаи их гибели во время транспортировки и авиаперелетов.

Ранее администрация международного аэропорта Шереметьево начала служебное расследование по факту гибели кошек из-за неаккуратной транспортировки. Пассажир рейса Нью-Йорк – Москва вез трех породистых котов, двое из них погибли, еще одно животное получило обморожение.

«Мы предложили пересмотреть правила транспортировки животных, и эту идею поддержал аэропорт Шереметьево. В самое ближайшее время мы откроем линию для сбора ваших предложений. Давайте наберемся терпения и сделаем вместе все для того, чтобы подобное не повторялось», - сообщается в аккаунте «Аэрофлота» в Facebook.

В аккаунте подчеркивается, что за происшествие с тремя котами несут ответственность грузчики аэропорта Шереметьево. Компания «Шереметьево Хендлинг» полностью признает свою вину.

«Мы со своей стороны проводим служебное расследование и обязательно опубликуем результаты. Многие детали происшествия предстоит уточнить», - добавили в «Аэрофлоте».

На сайте Шереметьева ранее отмечалось, что виновные в смерти кошек сотрудники понесут наказание. Кроме того, в воздушной гавани пообещали принять все необходимые меры для урегулирования данного инцидента.