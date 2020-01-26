РИАМО - 26 янв. Днем в воскресенье в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали 22 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали восемь прилетов и вылетов. В аэропорту Домодедово четыре рейса задержано и три отменено. В Шереметьеве задержали семь рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.