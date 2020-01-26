РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Подольская спортсменка и тренер Анна Никитенко завоевала три золотые медали на чемпионате по легкой атлетике в Белоруссии, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Минске 25 января прошел VIII открытый чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов. В программе соревнований был бег на 60 метров, 200 метров, 400 метров, 800 метров, 3 километра, а также спортивная ходьба, прыжки в высоту и длину, толкание ядра и эстафетный бег.

«Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Подольска мастер спорта Анна Никитенко завоевала три золотые медали: в прыжках в высоту, в толкании ядра и в прыжках в длину», - говорится в сообщении.

В соревнованиях участвовали выдающиеся легкоатлеты из 12 стран.