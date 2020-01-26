РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 янв. Концепция развития Кузьминского лесопарка в подмосковных Котельниках будет утверждаться только после проведения публичных общественных обсуждений, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

25 января прогулка главы города Андрея Булгакова с жителями по Кузьминскому лесопарку продолжалась два часа. В ходе встречи у каждого участника была возможность задать любой интересующий вопрос и озвучить свои пожелания по поводу развития лесопарка.

«Итоговая концепция проекта будет разрабатываться и утверждаться после проведения публичных общественных обсуждений, и, возможно, голосования. Параллельно с этими работами будет проводиться лесопатологическое обследование, его результаты необходимы даже для того, чтобы просто убирать сухостой в лесу. Необходимость каждого элемента будет определяться путем обсуждений и голосований, но, вероятнее всего, на месте стадиона «Здоровье» появятся современные спортивные объекты для игры в футбол, волейбол, хоккей, а также воркаут-площадка. Рядом расположится детский игровой комплекс», - говорится в сообщении.

Спортивные и детские площадки будут освещены, вопрос обустройства освещения и камер видеонаблюдения в самом лесу будет вынесен на обсуждение.

«Вырубки здоровых деревьев для размещения спортивных или иных объектов не будет, все элементы будут продумываться в рамках уже имеющихся полянок. На частной территории возле МКАД с 60-х годов захоранивались отходы неизвестного класса опасности. Поэтому первостепенная задача сейчас - обязать собственника провести экспертизу и заняться вывозом этих отходов в случае подтверждения их опасности», - добавляется в сообщении.

В ближайшее время будет создан чат в мессенджерах, где в оперативном режиме будет размещаться достоверная информация обо всех текущих вопросах по Кузьминскому лесопарку.