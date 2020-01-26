РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Жители Подольска смогут посетить лекции о возможностях и способностях человека, которые пройдут 27 января в спортивной школе олимпийского резерва «Лидер», сообщается в группе «Лидера» в соцсети «ВКонтакте».

«Человек - вершина творения природы, которая создавала нас миллиарды лет. Человек открыл для себя законы Вселенной, покорил окружающий мир, добился потрясающих успехов в науке и технике. Но хорошо ли мы знаем себя, свои способности и слабости? Эти вопросы и рассмотрим на лекциях о глубинных рычагах управления нашим организмом и мышлением. Они пройдут 27 января в 12:00», - говорится в сообщении.

Посетить лекции смогут все желающие по адресу: улица Гайдара, дом 11а. Участие в мероприятии бесплатное.