РИАМО - 26 янв. Первого февраля в столице состоятся занятия в рамках проекта «Субботы московского школьника», на которых ребят научат сочинять электронную музыку, помогут освоить машинное обучение и стать финансово успешным, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Участники мастер-класса в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации узнают, что такое машинное обучение и как оно помогает компьютеру самостоятельно решать различные задачи. Кроме того, ребята смогут построить собственную модель на основе реальных данных», - говорится в сообщении.

В Центре финансового обеспечения департамента образования и науки Москвы школьников научат принципам планирования и объяснят, как определять личные цели, которые помогут добиться финансового успеха.

На мастер-классе в Московском городском педагогическом университете участников познакомят с техниками исполнения электронной музыки с помощью виртуальных музыкальных инструментов и цифровых звуковых станций. Кроме того, ребята запишут свою импровизацию в формате MP3.

Деловую игру проведут в территориальном отделении «Зябликово» Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки. В рамках игры специалисты объяснят ученикам, как не растеряться в неопределенной ситуации и сделать правильный выбор.

Художник Александр Архипов поделится с детьми профессиональными советами на встрече в Московском городском педагогическом университете. На творческом занятии мастер расскажет, как создаются графические портреты.

В Московском государственном лингвистическом университете профессор переводческого факультета и автор учебных пособий Дина Никуличева поделится со школьниками секретами, как добиться успехов в изучении иностранных языков и свободно говорить сразу на нескольких.

На мероприятии в Высшей школе экономики ученики узнают о разных избирательных системах, особенностях системы выборов в России, а также правовом регулировании избирательного процесса.

Директор Федерального научного центра овощеводства, профессор РАН Алексей Солдатенко расскажет о том, стоит ли опасаться овощей, измененных с помощью генной инженерии, и других генетически модифицированных продуктов. Лекция пройдет в Институте проблем управления имени В. А. Трапезникова Российской академии наук.