РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали памперсы и пеленки для лежачих больных в отделение термической травмы городской больницы, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске братья и сестры Георгиевского сестричества милосердия 25 января после литургии навестили пациентов областного отделения термической травмы во 2-й городской больнице. Пришли не с пустыми руками - с угощением, памперсами для взрослых и впитывающими пеленками для лежачих больных», - говорится в сообщении.

Также волонтеры оплатили визит к московскому врачу девушке, страдающей от эпилепсии.