РИАМО - 26 янв. В больницу Коломенского городского округа в прошлом году поступило свыше 20 единиц медицинского оборудования, которое уже доступно для проведения обследований, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Оснащение медорганизаций современной техникой - одна из ключевых задач правительства Московской области. Так, в Коломенскую ЦРБ поступила ретинальная камера TRC-50DX для офтальмологического отделения. Она работает по типу фотоаппарата и позволяет заглянуть внутрь глаза через зрачковое отверстие.

«Подобного диагностического аппарата нет ни в одной больнице юго-востока региона. С помощью ретинальной камеры можно осмотреть сетчатку, сделать снимки глазного дна, оценить состояние сосудов. Помогает при диагностике диабетических ретинопатий, макулярных отеков и заболеваний сетчатки», - отметил исполняющий обязанности заведующего офтальмологическим отделением Коломенской ЦРБ Александр Крылов.

Всего по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» в 2019 году в Коломенскую ЦРБ поступило более 20 единиц медицинского оборудования на общую сумму 330 миллионов рублей.

«Как одно из крупнейших медучреждений юго-востока области, мы готовы оказывать медицинскую помощь по всем направлениям на самом высокотехнологичном уровне», - подчеркнул главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин.