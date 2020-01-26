РИАМО - 26 янв. На улице Перерва в Юго-Восточном округе Москвы мужчина выстрелил в оппонента в результате дорожного конфликта, злоумышленника разыскивает полиция, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«По предварительной информации, на улице Перерва произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего сейчас осматривают медики», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.