РИАМО - 26 янв. Для участников проекта «Московское долголетие» 27 и 28 января проведут концерты, посвященные 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В районе Рязанский 27 января пройдет литературно-музыкальный вечер, на котором прозвучат произведения военных лет и воспоминания очевидцев блокады Ленинграда. В районе Южнопортовый в честь памятной даты участники проекта «Московское долголетие» подготовили концертную программу», - говорится в сообщении.

В районе Выхино-Жулебино состоится литературно-музыкальный концерт «Запомни этот город — Ленинград». 28 января в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Капотне состоится концерт участников «Московского долголетия».

Кроме того, в Басманном районе участники театральной студии представят свое прочтение пьесы Андрея Аверьянова «Сказ про Егора, сына Федота-стрельца, удалого молодца». В центре социального обслуживания района Даниловский состоятся мастер-класс по росписи имбирных пряников и концерт, приуроченный к празднованию Татьянина дня.

В центре соцобслуживания района Выхино-Жулебино 29 января пройдет интеллектуальная игра «Зимняя плетенка». В районе Донской проведут концерт под названием «Кабы не было зимы».

30 января участников проекта «Московское долголетие» в поселении Новофедоровское приглашают на музыкально-поэтическую программу, посвященную 120-летию со дня рождения композитора Исаака Дунаевского. В районе Хорошевский 31 января проведут музыкальные, спортивные и интеллектуальные конкурсы.

В этот же день москвичи старшего возраста смогут принять участие в открытом мастер-классе по созданию цветов из ткани в японской технике в районе Чертаново Центральное. 1 февраля в районе Восточное Измайлово горожане, которые ходят на занятия проекта «Московское долголетие», примут участие в турнире по настольному теннису.

В районе Братеево на следующей неделе можно будет поиграть в бильярд и настольный теннис, научиться рисовать и танцевать, заняться йогой и посмотреть концерт.