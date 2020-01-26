РИАМО - 26 янв. В Подмосковье и Москве до 12 часов 28 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы в Московском регионе объявлено до 12 часов 28 января. Также «желтый» уровень из-за порывистого ветра будет действовать с 18 часов воскресенья до 6 часов 27 января.

«Желтый» уровень также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Тверской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской областей.

В Московском регионе 26 января будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки, гололедица. Ветер западный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Гололедица прогнозируется и 27 января. Температура ночью и днем в регионе будет от минус 1 до плюс 1 градуса, возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь).

В ночь на 28 января прогнозируется от минус 4 до минус 2 градусов, днем – минус 1 – плюс 1 градус, на дорогах будет скользко, ожидается снег.