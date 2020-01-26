РИАМО - 26 янв. Столичные пожарные спасли четырех человек при ликвидации возгорания в жилом доме на Старокачаловской улице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Старокачаловская улица, дом 1, корпус 1, поступило спасателям в 12:04 в воскресенье.

«По данному адресу происходило загорание на 14-м этаже жилого дома на общей площади около 10 квадратных метров», - отмечается в материале.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 12:21. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека. Информации о пострадавших не поступало.